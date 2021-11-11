Польские каратели загнали в адский котёл тысячи иностранцев с детьми (ФОТО)

Русская веснаПолитикаПольские каратели загнали в адский котёл тысячи иностранцев с детьми (ФОТО) То, что происходит на белорусско-польской границе, вгоняет в ужас. Людей продолжают попросту истреблять.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьFКFedor КоршуновПуть беженцев через белорусско-польскую границу лежит в Германию. Пока это у них не получается. Думаю что власти РФ, через назначенных компетентных специалистов нужно поделиться опытом как РККА весной 1945-го года прорвалась в Германию. Пусть пользуются.Комментировать
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