Спектакль для детей участников СВО показали в Можайске

Театрализованное представление для семей бойцов специальной военной операции показали в Можайске. Артисты заслуженного коллектива народного творчества — театра балета «Грация» представили спектакль по мотивам сказки «Снежная королева».
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