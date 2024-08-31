Обнаружена новая трещина на дороге недалеко от воронки в Сеуле

Накануне утром 30 августа очередная просадка трассы случилась неподалеку от обвала в западной части Сеула в Южной Корее, в результате чего автомобиль целиком провалился и два человека получили ранения, один из которых находится в критическом состоянии.
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