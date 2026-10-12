Президент Ирана предложил формат «СНГ+1». Что это меняет для России?

Президент Ирана предложил формат «СНГ+1», но для России его ценность определится не дипломатическими заявлениями, а тем, удастся ли договориться с соседями о транспортных маршрутах, тарифах и расчётах, способных превратить коридор «Север — Юг» в устойчивую торговую артерию.
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