Овечкин наконец-то забил и прервал свою рекордную безголевую серию

Главное и долгожданное событие насыщенного игрового дня в Национальной хоккейной лиги, который изобиловал целой россыпью голов и передач наших и иностранных игроков, для отечественных любителей хоккея — это, безусловно, шестая шайба в сезоне Александра Овечкина.