Пожар в Чехове унёс жизнь женщины из-за обогревателя

В ночь на 14 октября в многоквартирном доме на Вокзальной улице в Чехове загорелась квартира на четвёртом этаже, из-за сильного задымления жильцов эвакуировали.
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