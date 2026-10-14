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Царьград

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Пожар в Чехове унёс жизнь женщины из-за обогревателя

Пожар в Чехове унёс жизнь женщины из-за обогревателя

В ночь на 14 октября в многоквартирном доме на Вокзальной улице в Чехове загорелась квартира на четвёртом этаже, из-за сильного задымления жильцов эвакуировали.

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