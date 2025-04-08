В областном центре отремонтируют дом-башню имени Парижской коммуны

«Чайник» планируют восстановить в рамках работ по строительству межвузовского кампуса в Смоленске Дом-башню имени Парижской коммуны, известный в народе как «чайник», планируют восстановить в ходе проведения работ по строительству межвузовского кампуса в Смоленске.
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