В областном центре отремонтируют дом-башню имени Парижской коммуны

«Чайник» планируют восстановить в рамках работ по строительству межвузовского кампуса в Смоленске Дом-башню имени Парижской коммуны, известный в народе как «чайник», планируют восстановить в ходе проведения работ по строительству межвузовского кампуса в Смоленске.