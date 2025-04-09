Китай полностью распродает американский СПГ

Агрессивная торговая война, которую развязал Вашингтон под управлением президента Дональда Трампа, и пошлины на американский СПГ заставляют крупных китайских покупателей данного топлива не только прекращать импорт из США, но и перепродавать партии, которые они уже купили и разместили у себя в хранилищах или только законтрактовали.