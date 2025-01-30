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American Airlines подключилась к ликвидации последствий авиакатастрофы в Вашингтоне

American Airlines подключилась к ликвидации последствий авиакатастрофы в Вашингтоне

Авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне, заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы.

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