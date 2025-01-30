American Airlines подключилась к ликвидации последствий авиакатастрофы в Вашингтоне

Авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне, заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии