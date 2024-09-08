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Экс-депутат ЕП заявил о желании французских промышленников вернуть связи с РФ

Экс-депутат ЕП заявил о желании французских промышленников вернуть связи с РФ

Руководители промышленных кругов Франции хотят восстановить связи с Россией и считают ошибкой их разрыв, заявил бывший депутат Европарламента, политический аналитик Эмерик Шопрад на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Для тех,кто поставляет оружие руине,никаких поблажек! Пусть их промышленность тихонько сдыхает!
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