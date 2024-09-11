Из России из-за санкций США уходят часть сервисов

Многие иностранные сервисы различной специализации с 12 сентября уходят из России. Большая часть назвала причиной новые санкции против РФ со стороны США — они, например, запрещают оказание в РФ облачных услуг.
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