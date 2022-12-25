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Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского

Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали видеопоздравление украинского президента Владимира Зеленского с Рождеством, которое Православная церковь Украины впервые разрешила отмечать в этом году по григорианскому календарю — 25 декабря.

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