Лига конференций УЕФА. Общий этап. Третий тур. «Кайрат» (Казахстан) – «Панатинаикос» (Греция). 22 октября, 19:30 (время Астаны).
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