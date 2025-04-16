Александр Цыбульский: «Уроки труда снова в тренде»

Раньше это был просто урок, где учили забивать гвозди и шить фартуки. Сегодня это возможность понять, как устроены профессии, потрогать руками настоящие инструменты и попробовать себя в самых разных направлениях — от станка до 3D-моделирования.
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