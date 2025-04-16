Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Молодец,заодно мебель им перешли! Папочка ремнем отхуярит потомдно это потом!В Коряжме подрост...
  • Eduard
    Ха,ха,ха,а деньги от укров ждет до сих пор.А вот срок реально получит,государство гарантирует ему.Не пить пива,не ест...Жителя Архангельс...
  • Алла
    Профориентация должна начинаться раньше, а то нынешние школьники просто не знают, какие есть профессии в мире, какие ...Продолжается проф...

Александр Цыбульский: «Уроки труда снова в тренде»

Александр Цыбульский: «Уроки труда снова в тренде»

Раньше это был просто урок, где учили забивать гвозди и шить фартуки. Сегодня это возможность понять, как устроены профессии, потрогать руками настоящие инструменты и попробовать себя в самых разных направлениях — от станка до 3D-моделирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх