Война России и Украины - на мой сегодняшний взгляд, не та война, в которой я, как коммунистка, могу быть на чьей-либо стороне.
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Во многом согласен с автором
У автора нет упоминания Родина, и говорит что ей не симпатичны государства, т.е. власти, которые прихватизировали нашу Родину и всячески стравливают народы с азартом воруя всё до чего дотянутся
В голове писавшей каша...Здесь нужна другая метафора ...Вот , например , у каждого есть мать...Мать может быть старой , некрасивой , хромой...И другие у нее могут быть недостатки...Но нормальный человек всё равно любит СВОЮ мать, а не мать своего врага ...А Родина у каждого - это его мать...Не любить свою родину может только *безродный космополит*...
Мнение Алеси Ясногорцевой - это всего лишь её мнение. И только.
Какие-то не адекватные причины симпатий...