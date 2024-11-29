ПВО перехватили 30 беспилотников ВСУ над российским регионом: главное за сутки

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько российских регионов беспилотниками, в Минобороны РФ рассказали о рядовом, который обнаружил смешанное минное поле противника, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну с Россией чужими руками.