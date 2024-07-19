Стало известно имя лучшего футбольного вратаря всех времен и народов

FourFourTwo опубликовал список из 32 лучший вратарей всех времен. Лучшим издание признало советского вратаря Льва Яшина.
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