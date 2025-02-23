Какими будут наши потомки, зависит только от нас: Баксиков об Отечестве и его защитниках

Какое качество характера главное для подрастающего поколения? Почему на уроки патриотического воспитания должны обязательно ходить девочки? Как будут помогать участникам СВО после их возвращения в мирную жизнь? Чем на гражданке займутся операторы БПЛА? На эти вопросы в День защитника Отечества Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.