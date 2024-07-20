Раскрыты последствия тотального технического сбоя для России

Россию вряд ли коснется глобальный сбой у Microsoft, заявили эксперты! Весь мир охвачен паникой.Главной темой сегодняшнего дня стал глобальный сбой у компании Microsoft, который привел к серьезным проблемам в работе операторов связи, кредитных организаций и воздушных перевозчиков по всему миру.