Раскрыты последствия тотального технического сбоя для России

Россию вряд ли коснется глобальный сбой у Microsoft, заявили эксперты! Весь мир охвачен паникой.Главной темой сегодняшнего дня стал глобальный сбой у компании Microsoft, который привел к серьезным проблемам в работе операторов связи, кредитных организаций и воздушных перевозчиков по всему миру.
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