Пытавшиеся пересечь океан женщина и мужчина найдены мертвыми

Тела супружеской пары, совершавшей морское путешествие через Атлантический океан, были найдены на спасательном плоту, который выбросило на берег на отдаленном канадском острове почти через шесть недель после того, как их видели в последний раз.
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