Учебный центр ВМФ начал обучать морпехов-срочников управлять БПЛА

Сейчас проходят подготовку около 100 военнослужащих, которых призвали на службу весной.Учебный центр Военно-Морского Флота начал обучать военнослужащих-срочников по специальности «оператор беспилотных летательных аппаратов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии