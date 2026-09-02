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В Нью-Йорке мужчина выжил после попадания в него молнии

В Нью-Йорке мужчина выжил после попадания в него молнии

Житель района Стейтен-Айленд в Нью-Йорке пережил прямое попадание в него молнии. Мужчина не получил серьёзных травм, пишет NBC News.

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