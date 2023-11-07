Интересная жизнь с Vera Star То что власть рано или поздно доиграется с мигрантами, стало ясно давным-давно.
Началось. Мигранты в Москве напали на полицейских прямо на Красной площади
Комментарии
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ГЦ
Галина Целютина
Стрелять этих тварей
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6 час.
Елена Волкова
Вот кому нужны были эти "работнички" тот пусть и занимается их вывозом за свой счёт! Хватит уже выслушивать бесконечное нытьё желающих нагрести побольше бабла в свой бездонный карман о том, что им нужны рабочие руки! Зло уже берёт от таких дельцов, уже в задницу готовы себе ещё напихать дармовые деньги! Народ только почему должен расплачиваться за их хотелки? А власть должна жёстко реагировать на все криминальные действия приезжих!
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4 час.
т
татьяна
А разве в РФ,кроме мигрантов,больше некому работать?Одни,что ли,чиновники и пенсионеры?
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4 час.
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