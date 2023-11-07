Началось. Мигранты в Москве напали на полицейских прямо на Красной площади

Елена Волкова

Вот кому нужны были эти "работнички" тот пусть и занимается их вывозом за свой счёт! Хватит уже выслушивать бесконечное нытьё желающих нагрести побольше бабла в свой бездонный карман о том, что им нужны рабочие руки! Зло уже берёт от таких дельцов, уже в задницу готовы себе ещё напихать дармовые деньги! Народ только почему должен расплачиваться за их хотелки? А власть должна жёстко реагировать на все криминальные действия приезжих!