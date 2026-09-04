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Почему «плюется» сварочный аппарат — ищем причины от сырых электродов до проблем с сетью

Почему «плюется» сварочный аппарат — ищем причины от сырых электродов до проблем с сетью

Сварочный аппарат должен обеспечивать стабильную дугу и ровный сварной шов. Но иногда во время работы он начинает «плеваться» — дуга становится нестабильной, металл сильно разбрызгивается, а качество сварки заметно ухудшается.

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