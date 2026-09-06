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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин об удалении в игре со «Спартаком»: «Не было умысла ударить Джику, но он упал, схватился за что-то. Судья решил, что это красная, пусть будет так. Допустил ошибку, буду учиться»

Нападающий « Динамо »  Константин Тюкавин высказался о своем удалении в матче со «Спартаком» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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