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Прямые рейсы в Санкт-Петербург начали летать из аэропорта Хабаровска

Прямые рейсы в Санкт-Петербург начали летать из аэропорта Хабаровска

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

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