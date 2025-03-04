ФСБ пресекла диверсию в Белгородской области: злоумышленник арестован на 20 лет

ФСБ Белгородской области предотвратила диверсию на военном объекте. Мужчина, действовавший по заданию украинских спецслужб, арестован на 20 лет за планирование подрыва техники и личного состава ВС России.
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