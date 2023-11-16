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Крымское информационное агентство

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В Алуште открылась выставка «Пушкин и Крым»

В Алуште открылась выставка «Пушкин и Крым»

При поддержке Министерства культуры Республики Крым в Музее писателя И.С. Шмелёва состоялась презентация межмузейного выставочного проекта «Пушкин и Крым» из фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

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