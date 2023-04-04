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Два украинских снаряда взорвались на территории детского сада в Горловке

Два украинских снаряда взорвались на территории детского сада в Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько утром во вторник, 4 апреля, предоставил информацию о том, что в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины два снаряда взорвались на территории детского сада.

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