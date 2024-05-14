"Уже поздно. Таджиков в России слишком много": миграционные ужесточения носят показательный характер, чтобы усыпить бдительность россиян

Александр Павлов

Приобретайте легальные средства самозащиты, учитесь ими пользоваться, носите с собой и держите их наготове, прорабатывайте в уме свои действия наперед при возможном нападении на вас, не проходите мимо случаев нападения на наших соотечественников, объединяйтесь в домовых чатах и прорабатывайте совместные действия для коллективной защиты, объясняйте это своим детям и пожилым родственникам. Против нас ведется необъявленная война с помощью отсталого, фанатично-религиозного и агрессивного населения сопредельных государств, наша власть нас защитить не может и не собирается, надейтесь только на себя и сплочение между собой. Только так советский народ смог одержать победу над врагом почти 80-ят лет тому назад.