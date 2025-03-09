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Цеков: угроза главы ВМС Украины атаковать Крымский мост неосуществима

Цеков: угроза главы ВМС Украины атаковать Крымский мост неосуществима

Заявление командующего военно-морских сил Украины (ВМСУ) Алексея Неижпапу* о подготовке третьей атаки на Крымский мост является никчемным, считает первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Сергей Цеков.

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