Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Подводная лодка проекта 705 «Лира»: субмарина, которая обгоняла собственные торпеды.

Подводная лодка проекта 705 «Лира»: субмарина, которая обгоняла собственные торпеды.

Представьте подлодку, которая разгоняется до полного хода за минуту, разворачивается на 180 градусов за 42 секунды и буквально уходит от атакующих торпед на скорости.

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