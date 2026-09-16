Подводная лодка проекта 705 «Лира»: субмарина, которая обгоняла собственные торпеды.

Представьте подлодку, которая разгоняется до полного хода за минуту, разворачивается на 180 градусов за 42 секунды и буквально уходит от атакующих торпед на скорости.
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