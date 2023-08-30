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Ефимова о пропуске турниров в США: «Я понимала, что буду как красный флаг для всего плавания, особенно американского»

На данный момент шестикратная чемпионка мира по плаванию тренируется в России. – У вас не было возможности тренироваться в США? – Не было смысла.

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