Мужчина и женщина получили серьезные травмы головы во время ДТП в Астрахани

Авария случилась в Ленинском районе на улице Крамоторской, где столкнулись две машины марки «Лада». Водитель одного из авто застрял в салоне, поэтому на место происшествия была вызвана бригада «Аварийно-спасательного центра».
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