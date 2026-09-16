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РБК СТИЛЬ

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«Коллекционер года» Зоя Галеева — о бескорыстном служении идее

«Коллекционер года» Зоя Галеева — о бескорыстном служении идее

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Зоя Галеева ворвалась в мир современного российского искусства яркой кометой, заявив о себе как о коллекционере и меценате новой волны.

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