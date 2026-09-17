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Орловские новости

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ФК Орел дома проиграл Шумбрату

ФК Орел дома проиграл Шумбрату

На стадионе им. Ленина завершился матч «Орла» с саранским «Шумбратом». Как часто бывает в последнее время, завершился он поражением «зелено-белых».

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