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Читаем рассказы

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Кукла Аннабель: она оживает по ночам, мистический рассказ

Кукла Аннабель: она оживает по ночам, мистический рассказ

В тот день, когда Марина впервые увидела Аннабель, шел дождь. Не обычный осенний дождь, равномерный и почти уютный, а тяжелый, ледяной ливень, превращавший улицы в черные зеркала.

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