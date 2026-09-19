Кукла Аннабель: она оживает по ночам, мистический рассказ

В тот день, когда Марина впервые увидела Аннабель, шел дождь. Не обычный осенний дождь, равномерный и почти уютный, а тяжелый, ледяной ливень, превращавший улицы в черные зеркала.
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