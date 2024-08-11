Роберт Дауни Мл. официально вернется к роли Железного-Человека для аттракци...

Роберт Дауни Мл. официально вернется к роли Железного-Человека для аттракциона DisneyРоберт Дауни-младший возвращается в Кинематографическую вселенную Marvel (MCU) в роли Доктора Дума, но он также вернется в роли Тони Старка в предстоящем аттракционе Disney.
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