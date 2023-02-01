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Полиция расследует баннер «Анна Франк – из «Атлетико» перед мадридским дерби в Кубке Испании. Подозревают фанатов «Реала»

Полиция начала расследование инцидента перед мадридским дерби в Кубке Испании. В распоряжении следователей оказались фотографии баннера, на котором изображена Анна Франк в футболке с логотипом Frente Atlético (объединение наиболее активных фанатов «Атлетико» – прим.

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