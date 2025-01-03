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Мбаппе, Родри, Карвахаль, Салах и Левандовски – в сборной лучших игроков Европы в 2020-х по версии Goal

Символическую сборную лучших игроков Европы составил Goal. Достижения футболистов в этом рейтинге учитываются начиная с 1 января 2020 года.

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