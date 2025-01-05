Lamborghini тестирует «заряженный» электрический Hyundai: чем он так заинтересовал итальянцев?

В свое время восточные автопроизводители [китайские] активно заимствовали технологии западных компаний в автомобилестроении, а сейчас, как известно, вовсю пользуются «услугами» именитых европейских автомобильных дизайнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)