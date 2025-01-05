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5koleso.ru

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Lamborghini тестирует «заряженный» электрический Hyundai: чем он так заинтересовал итальянцев?

Lamborghini тестирует «заряженный» электрический Hyundai: чем он так заинтересовал итальянцев?

В свое время восточные автопроизводители [китайские] активно заимствовали технологии западных компаний в автомобилестроении, а сейчас, как известно, вовсю пользуются «услугами» именитых европейских автомобильных дизайнеров.

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