В Одессе накануне вечером произошло массовое побоище с участием людей в военной форме на курортном пляже.
Массовая драка украинцев с военными ВСУ в Одессе (ВИДЕО)
Комментарии
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Eduard
Идите Квартал95 всем составом на фронт забирайте вместе с Зеленским,он уже не Президент!
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14 час.
Eduard
Люди,не прзволяйте этой майдонутой шайке вами править,никуда Украина и Харьков не пропадуть,пропадут только агентура ЦРУ еа Украине!
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14 час.
Eduard
Связана! Эти сволочи и туда с Повестками приперлись!
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14 час.
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