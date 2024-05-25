Массовая драка украинцев с военными ВСУ в Одессе (ВИДЕО)

Eduard Идите Квартал95 всем составом на фронт забирайте вместе с Зеленским,он уже не Президент!

Eduard Люди,не прзволяйте этой майдонутой шайке вами править,никуда Украина и Харьков не пропадуть,пропадут только агентура ЦРУ еа Украине!