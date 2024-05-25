Русская весна
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Русская весна

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Массовая драка украинцев с военными ВСУ в Одессе (ВИДЕО)

Массовая драка украинцев с военными ВСУ в Одессе (ВИДЕО)

В Одессе накануне вечером произошло массовое побоище с участием людей в военной форме на курортном пляже.

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Комментарии
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Eduard
Идите Квартал95 всем составом на фронт забирайте вместе с Зеленским,он уже не Президент!
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14 час.
Eduard
Люди,не прзволяйте этой майдонутой шайке вами править,никуда Украина и Харьков не пропадуть,пропадут только агентура ЦРУ еа Украине!
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14 час.
Eduard
Связана! Эти сволочи и туда с Повестками приперлись!
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14 час.

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