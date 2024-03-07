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ГТРК Татарстан

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В РТ предприятия могут получить гранты на импортозамещение по нацпроекту

В РТ предприятия могут получить гранты на импортозамещение по нацпроекту

В рамках программы«доращивания» Центра инжиниринга и инноваций технологические компании с выручкой более 300 миллионов рублей имеют возможность получить грант в размере до 250 миллионов рублей для осуществления проектов по производству компонентов и запчастей для отечественных компаний, в том числе с целью замещения импорта.

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