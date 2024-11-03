«Горячая линия» в Мошково «остыла» так и не разогревшись: телефон «испортился»

Очередным конфузом обернулась попытка Мошковской районной администрации выслушать граждан. На этот раз там задумали провести прямую линию с природоохранным прокурором, для чего указали в объявлении телефон для сбора звонков от граждан.
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