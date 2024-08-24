Обернутый Bitcoin - второй по величине риск рынка криптовалют и вот почему

Инвесторы начали активно выводить свои средства из WBTC. За последние 24 часа обернутый Биткоин лишился 45 миллионов долларов, что свидетельствует о поиске холдерами более надежных и институциональных альтернатив.
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