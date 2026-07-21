Украинский конфликт превращается в войну армий роботов, пишет The New York Times (NYT). Издание отмечает, что помимо летающих дронов, которые ранее «привлекли внимание всего мира и переписали правила ведения боевых действий», стороны конфликта сейчас все активнее применяют и наземных роботов.