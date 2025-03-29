"К хорошим новостям": МВД предоставило статистику по мигрантам. Русские блогеры указали на двойной рекорд

Темпы засилья нашей страны иностранцами удалось снизить. МВД предоставило статистику по мигрантам - результаты радуют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гениальный ход Путина заставил Макрона замолчать: Уничтожено два эшелона с техникой и БК. Французов добили на вторые стуки. Урон колоссальный
- Лётчик истребителя F-4 решил, что Ми-24 лёгкая цель, взяв его на прицел, но меткий выстрел Крокодила расставил все точки над "и"
- «Вряд ли кто-то выживет». Белоусов нанесет самый жесткий удар по Украине — Путин согласовал пуск «Орешника»?
Свежие комментарии