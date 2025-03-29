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Добрый Мир

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"К хорошим новостям": МВД предоставило статистику по мигрантам. Русские блогеры указали на двойной рекорд

"К хорошим новостям": МВД предоставило статистику по мигрантам. Русские блогеры указали на двойной рекорд

Темпы засилья нашей страны иностранцами удалось снизить. МВД предоставило статистику по мигрантам - результаты радуют.

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