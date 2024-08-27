Как утеплить и подготовить окна к зиме?

Зимний период – время, когда окна становятся особенно уязвимыми для холода и потери тепла. Однако, с помощью правильного утепления и подготовки, мы можем создать комфортные условия в доме даже в холодную погоду.
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