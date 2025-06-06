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Царьград

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Суд обязал "Победу" увеличить нормы ручной клади

Суд обязал "Победу" увеличить нормы ручной клади

Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить допустимые размеры ручной клади после иска прокуратуры, которая посчитала текущие нормы заведомо несправедливыми.

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