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Царьград

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"Запись не найдена": Маск удалил пост с обвинениями в адрес Трампа. Прогноз отца сбывается на глазах

"Запись не найдена": Маск удалил пост с обвинениями в адрес Трампа. Прогноз отца сбывается на глазах

Илон Маск удалил пост с обвинениями в адрес Дональда Трампа. На месте сообщения теперь осталась фраза: "Запись не найдена".

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